ದುಬೈ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಯಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯಾಯಿತು.

ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡುವಂತಿತ್ತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ನೋಟವು ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಬ್ಬಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ.

Queen Jasmin Walia reaction after Hardik pandya's monstrous Six 🔥 pic.twitter.com/LoMycfu38j

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು? ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ!

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ರೂಮರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಎಲ್ಲಿಯವರು?

ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ. ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಭಾರತೀಯರು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಸರಣಿ 'ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಈಸ್ ಎಸೆಕ್ಸ್' ನ ಭಾಗವಾದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Hardik Pandya hitting a six and the cameraman shows a picture of Jasmin Walia.🤣 pic.twitter.com/WshN2IAW9d