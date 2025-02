ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ!

ಮುಂಬೈ: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗಿ ಹೋಯಿತು. ವಾಂಖೇಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರನ್‌ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ ಭಾರತ 247 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು 97 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 150 ರನ್‌ಗಳ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯು 4-1ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲಾಯಿತು.

ವಾಂಖೇಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಂಖೇಡೆ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೇಶದ ಶ್ರಿಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೂಡಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.

ಅಂಡರ್‌-19 ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ₹5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ!

ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಬಲಾಢ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಎದುರು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿ ಪಡೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮೂರಂಕಿ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ವಾಂಖೇಡೆ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಟ್ಟಿದ ರೀತಿಗೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮನಸೋತರು. ಸ್ವತಃ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎದ್ದುನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಷಣ:

Did Abhishek Sharma just make Ambani stand up and clap for him? I mean, seriously? 🤯#INDvsENG pic.twitter.com/vrgXud2uKG