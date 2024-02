ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವೈರಲ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು(ಫೆ.27): ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿಯ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಂಚಿ ಮೂಲದ ಧೋನಿ, ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೆದ ವಿಸ್ಮಯ. ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರತಿ ಅವಮಾನ, ಸವಾಲವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಇದೀಗ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಧೋನಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚವು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸರಳ ನಡೆನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಧೋನಿ ಈಗಲೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಧೋನಿ, ತಾವು ಓರ್ವ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಧೋನಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

