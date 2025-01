ಶಮಿ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಫರ್; ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಂದ ಭೂಪ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಪತ್ನಿ ಹಸೀನ್ ಜಹಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸೀನ್ ಜಹಾನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು. "Queen know by her attitude," ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಶಮಿ ಪರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಸೀನ್ ಪರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು.

"ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀನಿ" ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ" ಅಂದ್ರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೂ ಜನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮೇಲೆ ಹಸೀನ್ ಜಹಾನ್ ಆರೋಪ

ಹಸೀನ್ ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗಳು ಆದ್ಲು. ಆದ್ರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಶಮಿ ಮೇಲೆ ಹಸೀನ್ ಹಲ್ಲೆ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, ತಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಶಮಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಹಸೀನ್ ಜಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

14 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಶಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಾಪಾಸ್:

ತಾರಾ ವೇಗಿ ಮೊಹಮದ್‌ ಶಮಿ 14 ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಾಪಸಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಶಮಿ, 3 ಓವರ್‌ ಬೌಲ್‌ ಮಾಡಿ 25 ರನ್‌ ನೀಡಿದರು. ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಮಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್‌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್‌ ಸಿತಾನ್ಶು ಕೋಟಕ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಗಳವಾರ ಶಮಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿಗೂ ಶಮಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



