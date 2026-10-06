ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶತಕದ ಬೇಟೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ 50ನೇ ODI ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ 49 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಚಿನ್ ಅವರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯೇ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 86 ಶತಕ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ 86 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 100 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಇನ್ನೂ 14 ಶತಕಗಳು, ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು 15 ಶತಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ODI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯ 139 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.
ಟೆಸ್ಟ್, T20I ಮುಗಿದಿದೆ; ODI ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ
ಕೊಹ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ 12ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ T20I ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದೀಗ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 15,000 ODI ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ಬಳಿಕದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು?
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ 11 ODI ಪಂದ್ಯಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ODI ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2027ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಟೂರ್ನಿ ODI ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಭಾರತ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳವರೆಗೂ ಆಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 15 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ODI ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ 32 ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ 32 ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದು ODI ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 16 ಮತ್ತು 19ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ODI ಪಂದ್ಯಗಳು ಜನವರಿ 3, 6 ಮತ್ತು 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರು 37 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,795 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 59.83 ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕ ಮತ್ತು 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 765 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಮೂರು ಶತಕ ಮತ್ತು ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 50ನೇ ODI ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ 49 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು.
86ರಿಂದ 101ರ ತನಕ... ಈಗ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ—ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 101 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವುದು. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ದಾಖಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.