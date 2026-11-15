ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.15): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗನ ಪ್ರದರ್ಶನ
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 2008ರ ಹಿರಿಯರ ಏಕದಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 348 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 69.60ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಒಂದು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 90.25ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯವೀರ್ ಅಬ್ಬರದ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು
ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 168 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 160 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಛಾಯೆ ಮಗನಲ್ಲೂ!
ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆರ್ಯವೀರ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ರನ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂದೆಯ 348 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಯೋಮಾನದ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆರ್ಯವೀರ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.