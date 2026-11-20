ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಔಟಾಗುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಪಡೆಯದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಅಜೇಯ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್(ನ.20): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಏಳನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲಾಥಮ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ಔಟಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ರೀಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿರುವ ಅವರು, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ ಐದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆಗಿನ 130 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಲಾಥಮ್!
ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಏಳನೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆನ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅಂಪೈರ್ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸೇನಾ ಔಟ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲಾಥಮ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಮಯ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ನಂತರದ ರೀಪ್ಲೇಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. ಚೆಂಡು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ನೇರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂರು ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲೂ ರಾಹುಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೂರು ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳು' (Three Reds) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ರಾಹುಲ್ ವಿಕೆಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೈತ್ಯ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಟವೆಲ್ ಎಸೆದರು. ರಿವ್ಯೂ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಹೆನ್ರಿ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಯಕ ಲಾಥಮ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ ಅವರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್:
ಭಾರತದ ಪರ ಜೈಸ್ವಾಲ್-ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ
ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 159 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 368 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 209 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಡಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ 1994ರ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವಿಕೆಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟವಾಡಿ ದಿನದಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ 52 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ನಿಕೋಲ್ಸ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 368 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಸಾಗುವುದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.