ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದರೂ, ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸರಣಿ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.16): ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 15) ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿಯ ಬೇ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 22 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ, ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 209 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗಿನ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಈ ಸರಣಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ 86 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್
1. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ – 3/10
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಎಸೆತ ಕಾಣದೆ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮುನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
2. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ – 1/10
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 7.50 ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎರಡಂಕಿಯ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸರಣಿಯಾಯಿತು.
3. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ – 4/10
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಂದಂಕಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 21.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 86 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಭಾರತದ ಪರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಮರೆಯಲು ಬಯಸುವ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿ.
4. ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ – 1/10
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು.
5. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ – 3/10
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಬಯಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಉಪನಾಯಕ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
6. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ – 7/10
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಹುಲ್ ತೋರಿದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಅವರು 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
7. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ – 5/10
ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಂಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
8. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ – 7/10
ಸರಣಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರದಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 46 ರನ್ಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಅಕ್ಷರ್, ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಕೇವಲ 3.54 ಆಗಿತ್ತು.
9. ನಮನ್ ಧೀರ್ – 3/10
ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಮನ್ ಧೀರ್, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ, ಯಾವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 22 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಅವರು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
10. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ – 9/10
ತಂಡ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ (Player of the Series) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೂ, ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಸರಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ 4.87 ಆಗಿತ್ತು.
11. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ – 9/10
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿ20 ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ (Player of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ 4.62 ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
12. ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ – 8/10
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಕೇವಲ 2.61 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರಣಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
13. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ – 7/10
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡದ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. 22 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ನೀಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಿರಾಜ್, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
14. ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ – 7/10
ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
15. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ – 1/10
ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡದ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಡಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದುಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಂಟು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ನೀಡಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.