ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ರಣಜಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಈ ತಂಡ, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ, ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ 66 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಫೆ.28): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ರಣಜಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ.
66 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ
ಕಳೆದ 66 ವರ್ಷಗಳ ರಣಜಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರುವ ಈ ತಂಡ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 1960ರಲ್ಲಿ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. 1982ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 99ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ತನ್ನ 3ನೇ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫೈನಲ್: 2025/26ರ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇತಿಹಾಸದ 346ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ 47ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದ್ದ ತಂಡ, ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 342/4 ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಕ್ಬಾಲ್ 311 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ 226 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕೈಕುಲುಕಿದಾಗ ಅವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ 197 ರನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ 633 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪುಂಧೀರ್ 247 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವರ್ ಹಸನ್ (88), ನಾಯಕ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ (70), ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ (61), ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ವಾಧವನ್ (70) ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ (72) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು 584 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
291 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 291 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (J&K) ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ದಾರಿ ಎಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ನಂತರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಂತೆ ನಿಂತ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಮದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ ಇಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.