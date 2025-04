ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಯಾಲರಿಗೂ IPL ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ-ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಅಂತರ!

Read Full Article

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಮುಂದೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ!

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲೂ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜೇಮ್ಸ್‌ ವಿನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್: ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ವಿನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್!

ಸದಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜೇಮ್ ವಿನ್ಸಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಲ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್‌ನ ವಿನ್ಸಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಜಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ, ನಗದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸ್‌ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ವಿನ್ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

The standards of PSL are going downhill big time. What’s next? pic.twitter.com/hqI4o2R06a