ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವೆಂಬರ್ 17 ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ 157 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೇತನ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.16): ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗಡುವು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 17, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಡುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಗಡುವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಗಡುವು ಮತ್ತು ಹರಾಜಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ, ಉಳಿದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಲೀಗ್ನ ತಂಡದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿವೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 8 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ತಂಡಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು?
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಒಟ್ಟು 157 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೇತನ ಮಿತಿ (Salary Cap) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ತಂಡದ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡುವೆಯೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027 ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಯಾವಾಗ?
ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 17, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಐದನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಹರಾಜಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2026ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹರಾಜು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹರಾಜಿನ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇತರ ತಂಡಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಿವೆ.
ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಆಟಗಾರರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹರಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹರಾಜು ಐಪಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ಋತುವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.