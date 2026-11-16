ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆತಂಕವನ್ನು ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.16): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿಯ ಬೇ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೀಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ 89 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಂಡದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 209 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 22 ರನ್ಗಳ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೆಂಬಲ
ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಂಡವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. “ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು!
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
“90ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆದಾಗ ಕಳವಳವಾಗದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಆತಂಕವಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. “ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು,” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
“ನನಗೆ ರನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳವೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಲೌಟ್ ಆದೆವು ಎಂಬುದು. ಸುಮಾರು 26 ಅಥವಾ 27 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು,” ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದರು.
300 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬಾರದು: ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕಳವಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 300ರಿಂದ 320 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 260 ಅಥವಾ 270 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವೂ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಕೊನೆಯ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ 300-320 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 260-270 ರನ್ಗಳೂ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲವು,” ಎಂದು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐದನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಳಿಸಿದ್ದ 209 ರನ್ಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಭಾರತ 22 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದರೂ, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.