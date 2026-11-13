ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 334 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.
ಕಿವೀಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 333 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅವರ 125ರನ್ಗಳು, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರ 58 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ 41 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 334 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು.
ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೆವಲಿಯನ್ಗೆ!
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹೆನ್ರಿ ಬಾಲ್ನ ಬೌನ್ಸ್ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ವಿರಾಟ್ಗೆ ಔಟ್-ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಐದನೇ ಎಸೆತ ಇನ್-ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. ಹೆನ್ರಿಯ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ವಿರಾಟ್ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್!
ಆ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಸೆದರು, ಅದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬಡಿಯಿತು, ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸೇನ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಔಟ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು.