ಮುಂಬೈ(ಮೇ.12): ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ದ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೇವಲ 49 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 218 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 49 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಅಜೇಯ 103 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಸಿಡಿಸಿದ 3ನೇ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನೋ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2023 ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್!

114* ರನ್, ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ vs ಸಿಎಸ್‌ಕೆ, 2008

109* ರನ್ , ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ vs ಕೆಕೆಆರ್, 2012

103* ರನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ vs ಗುಜರಾತ್, 2023

100* ರನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ vsಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್, 2011

100* ರನ್, ಲಿಂಡಲ್ ಸಿಮೋನ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್, 2014

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಸಿಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಸಿಡಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

218/5 (ಮುಂಬೈ vs ಗುಜರಾತ್) 2023

207/7 (ಕೆಕೆಆರ್ vs ಗುಜರಾತ್) 2023

195/6 (ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಗುಜರಾತ್) 2022

189/9 (ಪಂಜಾಬ್ vs ಗುಜರಾತ್) 2022

ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌..! ಸಂಜು ನಡೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ಸಿಡಿಸಿದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

103* ರನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, 2023

92 ರನ್, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, 2023

89 ರನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, 2022

83 ರನ್ , ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, 2023

ಮುಂಬೈ ಪರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 31 ರನ್, ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 29 ರನ್, ನೆಹಾಲ್ ವಧೆರಾ 15, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್ 30 ರನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇತ್ತ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅಜೇಯ 103 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 218 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿತು.