IPL 2023 Mini Auction Live Updates: ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಆರಂಭ, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು

ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ

The #TATAIPLAuction arena all in readiness 😎



We cannot wait for the Auction to get underway 😃 pic.twitter.com/5fNjUtsHm4