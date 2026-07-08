ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಾದಾ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಕೋಲ್ಕತಾದ ಬೆಹಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ 48 ಕೋಣೆಗಳ ಮನೆಯು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, 'ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಕಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜುಲೈ 08ರ ಇಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಾದಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಲ್ಕತಾದ ಮಹಾರಾಜ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಾದಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಕತಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಲೀಡರ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ. ನಾವಿಂದು ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತಾದ ಬೆಹಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ಪೂರ್ವಜರ ಬಂಗಲೆಯತ್ತ ಹರಿಸೋಣ; ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಡೋನಾ, ಮಗಳು ಸನಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನೆಯು, ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯ ಜತೆಗೂ ಬಲವಾದ ನಂಟನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಂಗಲೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಮೋಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಈ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ 'ನೋಬ್ರೋಕರ್' (NoBroker) ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಹಾಲಾದ ಬಿರೇನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯು 48 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳ ಛಾಯೆಗಳು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ
ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರುವ ಗಂಗೂಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದೆರಡು ಕಂದು ಚರ್ಮದ ಸೋಫಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂದರ್ಶಕರು ಕುಳಿತು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಬೃಹತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೋಣೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಾಸದ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ವಾಸದ ಕೋಣೆಗಳೆರಡೂ ಇವೆ.
ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್!
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಿವಾಸವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹಿತ್ತಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಓಟದ ಹಾದಿಯಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.