World Record: Gede Priandana Takes 5 Wickets in One Over in T20I ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಗೆಡೆ ಪ್ರಿಯಂದನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಬಾಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (ಡಿ.23): 28 ವರ್ಷದ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗೆಡೆ ಪ್ರಿಯಂದನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ) ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದಾಗಿದೆ.

ಆಟದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 168 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ತನ್ನ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನ 15ನೇ ಓವರ್‌ವರೆಗೂ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 106 ರನ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಆದರ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದ ಗೆಡೆ ಪ್ರಿಯಂದನ, ಮೊದಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿ ಶಾ ಅಬ್ರಾರ್ ಹುಸೇನ್, ನಿರ್ಮಲ್‌ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಥೋಯುನ್ ರತನಕ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಡಗ್‌ಔಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಂದಿತು, ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಂದನ ಮೊಂಗ್ದಾರ ಸೋಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಲ್ ವೆನ್ನಕ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 60 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಂದನ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಅಟವಾಡಿ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧರ್ಮ ಕೇಸುಮ 68 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್‌ ಕೂಡ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು

ಆದರೆ, ಪುರುಷರ ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2013-14ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಡೇ ಟಿ20 ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಸಿಬಿ-ಬಿಸಿಬಿ ಇಲೆವೆನ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಹೊಸೇನ್ ಅಬಹಾನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ 2019-20ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ಐದು ಹರಿಯಾಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬೌಲರ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ 14 ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು 2019 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ.