ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಬೌಂಡರಿ ತಡೆಯಲು ಅದ್ಭುತ ಡೈವ್ ಹೊಡೆದ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
ಲಂಡನ್ (ಜು.19): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ (Retirement) ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ (Fielding) ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (3rd ODI), 39 ವರ್ಷದ ರೋಹಿತ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಡೈವ್ (Spectacular Dive):
ಪಂದ್ಯದ 42ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ (Joe Root), ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿ (Boundary) ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಚೆಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಸೀಮೆಗೆರೆ ದಾಟಲಿದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಡೈವ್ (Long Dive) ಹೊಡೆದರು. ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದ ರೋಹಿತ್, ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು 'ರೋಹಿತ್.. ರೋಹಿತ್..' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು (Crucial Catch):
ಕೇವಲ ರನ್ ಉಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಠಕವಾಗಿದ್ದ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (Jacob Bethell) ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಚ್ (Catch) ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿಯೂ ರೋಹಿತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕದತ್ತ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ರೋಹಿತ್ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ (Relief) ನೀಡಿತು.
ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ (End to Retirement Rumors):
ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಿಂಚಿರಲಿಲ್ಲ (11 ಮತ್ತು 26 ರನ್). ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಈ ಮೊದಲೇ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಈಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತೋರಿದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ (Fitness) ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ (Age is just a number) ಎಂಬುದನ್ನು ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.