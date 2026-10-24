ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೂ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಡಿದ 5 ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಾಗೂ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 70 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 51) ಆಸರೆಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ ನಮನ್ ಧೀರ್ (17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31) ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 26) ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್!
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70) ಹಾಗೂ ಬೆವೊನ್ ಜಾಕೋಬ್ಸ್ (46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58) ಜೋಡಿ 116 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಯಿತು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತ!
181 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 14 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 27 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ 5 ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳು!
ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಡಿದ 5 ತಪ್ಪುಗಳು ಎದ್ದು ಕಂಡವು. ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಬೆವೊನ್ ಜಾಕೋಬ್ಸ್ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಾಕೋಬ್ಸ್ 58 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ಮೊದಲ ತಪ್ಪು. ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು. ತಂಡ 56/3 ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (7 ರನ್) ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. (ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು). ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು 3ನೇ ತಪ್ಪು. ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ತಜ್ಞ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರನ್ನಷ್ಟೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಕೊನೆಯ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು?
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲು ಅವರಿಗೆ 17ನೇ ಓವರ್ವರೆಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಹಾಗೂ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಿಲಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.