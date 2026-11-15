ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.15): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು.
74 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭ, ಬಳಿಕ 7, 0 ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 74 ರನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದುರು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂಕಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ತಲುಪಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ.
13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ನೆನಪು ರಿಪೀಟ್
2012-13ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0, 6 ಮತ್ತು 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಸತತ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಗೂ ಹೊಡೆತ
ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 51.53ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಇದೀಗ 42.62ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೈಫಲ್ಯ ಅವರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳಿವು.
2011ರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ – 3 ಬಾರಿ
2012-13ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ – 3 ಬಾರಿ
2014-15ರ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಮಿಡ್ ಏಕದಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ – 3 ಬಾರಿ
2026ರ ಭಾರತದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ – 3 ಬಾರಿ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮರುಕಳಿಸಿರುವ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನಿರಾಸೆಯ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.