2029ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು 2031ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. 2035ರವರೆಗಿನ ಪುರುಷರ ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುಬೈ(ನ.16): 2029ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ 2031ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2031ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2035ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2035ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪುರುಷರ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಆಯೋಜನಾ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, 2029ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು 2031ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ.
2006ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2031ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೀಗ 2031ರ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.
ಆದರೆ, 2031ರ ನಂತರದ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆ ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
2028ರಿಂದ 2035ರವರೆಗಿನ ಟೂರ್ನಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 2035ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಸಿಇಒ ಸಂಜೋಗ್ ಗುಪ್ತಾ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸಂಜೋಗ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2035ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
2030ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್
2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2030ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ. 2030ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳು 2032 ಮತ್ತು 2034ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ.
2035ರವರೆಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ) ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು 2035ರವರೆಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನ್ನೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2029 ಮತ್ತು 2031ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. 2033 ಮತ್ತು 2035ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.