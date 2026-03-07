2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಮಾ.7): ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಕಿರೀಟ ಯಾರ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪಿಚ್ಗಳು: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂರು ವಿಧದ ಪಿಚ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಚ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್. ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಿಚ್ ಬಳಕೆ?
'ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣಿನ (Mixed Clay) ಪಿಚ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಕ್ಯುರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿಇಒ ಹೇಮಾಂಗ್ ಅಮೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಇದೇ ಮೈದಾನದ ಮಿಶ್ರ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 213 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 53 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಾಭದಾಯಕ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಪಿಚ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಿಚ್ನಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.