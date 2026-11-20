ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಎಸ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಕಿವಿಸ್ ತಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 70 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ನಿರ್ಧಾರವೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು 115 ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು, ನಂತರ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಭಾವಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಬೇಡ ಎಂದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ!
ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗಿಲ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಮರುಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಹೆನ್ರಿ ನಗದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂರು ಡಿಆರ್ಎಸ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡವು.
ಆಕಾಶದೀಪ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು, ನಂತರ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಗಿಲ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು, ಮರುಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಿಲ್ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು!
ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುರಿಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬದಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನಾದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.