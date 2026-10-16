ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮೀಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಡವಟ್ಟು ಏನು?
ಶನಿವಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು 5 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ತದನಂತರ 5 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ನಂತರ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಆಟಗಾರರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೀವಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮೀಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟು ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟೇನು?
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಗಳು ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿಅನುಭವ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೆ ಅವಕಾಶ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಗುಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗೀ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಾಂಬೋಜ್ ಸಹ ಎಂಟ್ರಿ!
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಾಗ, ಕಾಂಬೋಜ್ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆಕಾಶ ದೀಪ್ ಚೇತರಿಕೆ!
ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ರನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿತದಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ಸಿರಾಜ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬುಮ್ರಾ ಫಿಟ್!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಬುಮ್ರಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಬಾಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಧ್ರುವ ಜುರೆಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ಮದ್ರಾಜ್ ಸುಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ