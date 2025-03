ಲಾಹೋರ್: 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಹೋರ್‌ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ.

ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕಿವೀಸ್‌ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. 1998ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ, 2000ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ತಂಡ 2009ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್‌-ಅಪ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

South Africa face New Zealand in Lahore with a place in the #ChampionsTrophy final up for grabs 👊



How to watch ➡️ https://t.co/S0poKnxpTX pic.twitter.com/rhmiKhtLJR