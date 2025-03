ದುಬೈ: ರನ್‌ ಮೆಷಿನ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚುರುಕಿನ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಕೂಡಾ ಆಗಿರುವ ತಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನೇಥನ್‌ ಎಲ್ಲಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 336ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು 549 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 509 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 334 ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಅಂ.ರಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 652 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 440 ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Virat Kohli turned up once again when it mattered – this time with a half-century in a chase in the semi-final against Australia 👏



He wins the @aramco POTM award 🎖️ #ChampionsTrophy pic.twitter.com/0wd9zT1Ym8