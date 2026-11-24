ಎಸಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಹಾ(ನ.24): 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಭವ್, ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
28 ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಶತಕ
ವೈಭವ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಯುಎಇ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ವೇಗಿ ಜಾಹಿದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬಸಿಲ್ ಹಮೀದ್ಗೆ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ನಂತರ ಇನ್ನೂ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಇಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಏಳನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮ್ಯಾಕ್ಗುರ್ಕ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟ್ಯಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
40 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 150, 52 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ
ಶತಕದ ಬಳಿಕವೂ ವೈಭವ್ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಪೂರೈಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ 150 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಭವ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉದ್ದಿಶ್ ಸೂರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 6,6,6,6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು 4 ಬಾರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಸಿಲ್ ಹಮೀದ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ದ್ವಿಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದರು. ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ವೈಭವ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಪರ ಒಟಾಗೊ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಡ್ ಬೋವ್ಸ್ 103 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ವೈಭವ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಹ್ಮದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟಾದರು. ಅವರ 53 ಎಸೆತಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಸುಲಭ ಜಯ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಹಾಗೂ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುಎಇ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಆಡಿದ ಹರಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ ಯುಎಇ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ 144 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
35 ವರ್ಷದ ಹರಪ್ರೀತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ತಂಡಗಳ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಅವರು, ವಿವಿಧ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 15ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ವೈಭವ್, ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.