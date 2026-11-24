ಭಾರತದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಹಾಗೂ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಹಾ(ನ.25): ಭಾರತದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು 250 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
52 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ; ಚಾಂದ್ ಬೌಸ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ 50 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಚಾಂದ್ ಬೌಸ್ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಪರ ಒಟಾಗೋ ವಿರುದ್ಧ 103 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
28 ಸಿಕ್ಸರ್; ಡಾರ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ನುಚ್ಚುನೂರು
ಯುಎಇ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಿದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾರ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 23 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
28 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶತಕ; ಫ್ರೇಸರ್-ಮ್ಯಾಕ್ಗುರ್ಕ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್
ದ್ವಿಶತಕದ ಸಾಧನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮ್ಯಾಕ್ಗುರ್ಕ್ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟ್ಯಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ತಲುಪಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೇಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: 11 ಎಸೆತ – ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ, 2026
ವೇಗದ ಶತಕ: 28 ಎಸೆತ – ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ, 2026
ವೇಗದ 150 ರನ್: 40 ಎಸೆತ – ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ, 2026
ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ: 52 ಎಸೆತ – ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ, 2026
150 ರನ್ಗೆ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತ; 20 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 150 ರನ್ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 20 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ದೋಹಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಹಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು, ಚೆಂಡನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸಿದರು. ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 150 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2025-26ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 190 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಭಾನುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಶಾಹೀನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಮಂಗಳವಾರ ಯುಎಇ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಆಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.