ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಚಾರವೊಂದರಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ತಮ್ಮ 33ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್, ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಚಾರವೊಂದರಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ತಮ್ಮ 33ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್, ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂ ಆಕಾರದ ಕೇಕ್, ವಿಶೇಷ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು SG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ, ಶೂ ಆಕಾರದ ಕೇಕ್ ಮೇಲಿರುವ 33 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಆರಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶೂಗಳ ಝಲಕ್ ಹಾಗೂ SG ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ SG ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊಸ ಶೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಹಯೋಗದ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ?
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ One8 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಸುಳಿವುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೊಸ ಶೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು SG ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಹಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಂತ ಶೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು SG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ SG ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಪೇರಿಲ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (Sanspareils Greenlands). ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಕರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಸಹೋದರರು 1931ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಕರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ SG ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಹೊಸ ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಓಟದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ಮಹಿಕಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಕೋಚ್ ಒಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ 33ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. SG ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗವು ಶೂಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.