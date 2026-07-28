ಕರ್ನಾಟಕದ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎತ್ತರ, ವೇಗ, ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ ಆಗಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವೇಗಿ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಭಾರೀ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ..!
ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಪೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎತ್ತರ, ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಲೈನ್-ಲೆಂಗ್ತ್ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಲೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ'..!
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್, "ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಲೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಅವರಲ್ಲಿವೆ. ಎತ್ತರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ!
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಪರಿವರ್ತನೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ!
ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ..!
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ..!
29 ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.