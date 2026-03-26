ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ₹16,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ₹450 ಕೋಟಿಗೆ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೌಲ್ಯ 37 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಳಿಕ, ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ನಡೆದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸುಮಾರು ₹16,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್, ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್, ಬೋಲ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಲ್ಯ ಟ್ವೀಟ್
ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ₹450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿ, ಹುಚ್ಚೆಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು “ವ್ಯಾನಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್” ಎಂದು ಹಲವರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ “ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು” ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
450 ಕೋಟಿಯಿಂದ 16,500 ಕೋಟಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ₹450 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು 37 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹16,500 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ನನ್ನ ಡಿಎನ್ಎಯ ಭಾಗ
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವುದು ತಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಹ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಸುಮಾರು 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗದ (ಸಿಸಿಐ) ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಯಾಜಿಯೊ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ) ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 18.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟವು ಐಪಿಎಲ್ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಲೀಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.