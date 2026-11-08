ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗುರ್ನೂರ್, ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ತಂದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಗ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಆಗಾಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುರ್ನೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದತ್ತ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆಟದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ಗುರ್ನೂರ್
ಪಂಜಾಬ್ನ ಮುಕ್ತ್ಸರ್ ಮೂಲದ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ 5 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಗುರ್ನೂರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. 2024-25ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 26 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, 2024ರ ಶೇರ್-ಎ-ಪಂಜಾಬ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಅವರು 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ 1.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚು!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ರನ್ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಟಾಮ್ ಲಾಥಮ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಎತ್ತರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 140 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಸಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಬೌಲರ್
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಗುರ್ನೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೊರ್ನೆ ಮೊರ್ಕೆಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.