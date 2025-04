Read Full Article

ಕರಾಚಿ: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲಿಳಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಲೆಗ್‌ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಗುಲದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಕೈಸೇರಿತು. ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಔಟ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಡಗೌಟ್‌ನತ್ತ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಂಪೈರ್ ವಿನೋದ್ ಶೇಶನ್ ವೈಡ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದವರು, ಇಶಾನ್ ವಾಪಾಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಿಪ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎದುರು 3 ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೊಹ್ಲಿ; ಗೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ನುಚ್ಚುನೂರು

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್, ಇದು ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Daal my kuch kala hai... #MIvsSRH #MSVSIU pic.twitter.com/Gycn6FWalk

MY TAKE ON IPL MATCH FIXING.. https://t.co/OV0cK5FmCz