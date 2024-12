ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಗಿಂತ ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಥೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಳ್ಳೋಕು ಕಾಸಿಲ್ಲ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕುಡಿತದ ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ತಾವೇರಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗಂತೂ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುವ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.

ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಯ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೆಸರು ಇದೀಗ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆತನ ಪಾಡು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರಿಗಿಂತ ದುಸ್ತಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆತ ತಾನಾಡಿದ ತವರಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 224 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

#HappyBirthday Lou Vincent



On his Test debut in 🇦🇺 in 2001 he scored a 💯 (🎥:⬇️) pic.twitter.com/rzSU3ZNRrO