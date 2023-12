ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನನ್ನನ್ನು ಫಿಕ್ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆದರು: ಎಸ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಆರೋಪ

ಸೂರತ್‌(ಡಿ.08): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ತಮ್ಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸರ್‌ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ ಲೀಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ ಜೆಂಟ್ಸ್‌ ನಡುವಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌, ‘ಗಂಭೀರ್‌ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಫಿಕ್ಸರ್‌ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಗಂಭೀರ್‌ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

