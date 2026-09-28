ಮುಂಬರುವ WPL 2027 ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು 13 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡವು, ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL-2027) ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.. ತನ್ನ ತಂಡದ 13 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ (rcb retention). ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವನಿತೆಯರ ಪಡೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 204 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಕೇವಲ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 87 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಬಿರುಸಿನ 79 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

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ಈಗ ಅದೇ ವಿಜೇತ ಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಮುಂಬರುವ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ?

  • ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ
  • ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ
  • ರಿಚಾ ಘೋಷ್
  • ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್
  • ರಾಧಾ ಯಾದವ್
  • ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್
  • ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ
  • ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್
  • ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್
  • ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್
  • ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಕುಮಾರ್
  • ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್
  • ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ

ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

  • ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್
  • ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್
  • ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ್
  • ದಯಾಲನ್ ಹೇಮಲತಾ

ತನ್ನ ಕೋರ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಮುಂದಿನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರಂತಹ ವಿದೇಶಿ ತಾರೆಯರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫಿನಿಶರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Back-to-Back Title) ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ.