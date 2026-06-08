1981ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮುದಾಸರ್ ನಜರ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ಎಡವಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓವರ್ಥ್ರೋನಿಂದಾಗಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ರನ್ (ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೌಲರ್ ನೋ-ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಎಸೆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದರೆ 7 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ (ಸರಿಯಾದ) ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಓಡಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ (MCG) ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ:
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು 1981ರಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವೇಗಿ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮುದಾಸರ್ ನಜರ್ ಇದ್ದರು.
ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಶಾಟ್:
ಡೆನ್ನಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ವೇಗದ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಚೆಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮೈದಾನವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಗೆರೆ ತಲುಪಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಆದರೆ, ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿತು.
ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ 4 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್ಥ್ರೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ತಲುಪದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮುದಾಸರ್ ನಜರ್ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಎಸೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಯೇ ಪೂರೈಸಿತ್ತು! ಅಸಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ದೂರ ಹೋಯಿತು (Overthrow). ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ, ಯಾವುದೇ ನೋ-ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ '1 ball - 7 runs' ಎಂದು ದಾಖಲಾದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ 80,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಂಗಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಮೈದಾನಗಳ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿವೆ (Lightning fast outfields). ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಓಡಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅಂದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮೈದಾನದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ಎಡವಟ್ಟು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.