2026-27ರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನೋ-ಬಾಲ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಗೆ ನಿಷೇಧದಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಎಂಸಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಮುಂಬೈ: 2026-27ರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಚಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಮೆರಿಲಿಬೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (MCC) ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ: ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್
ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ನಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಆ ಬೌಲರ್ಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಕಂತಲೇ ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದರೆ ಅಥವಾ ಚೆಂಡು ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ, ಬೌಲರ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು
ದಿನದಾಟದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ, ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕು. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಂಡಗಳು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಎಂಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಗೆ ನಿಷೇಧ
ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ನಡೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ
ದೇಶೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್
ಹಳೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೌಲರ್ ರನ್-ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೂ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ನೋ-ಬಾಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಬೌಲರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೀಪರ್ನ ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ದೇಶೀಯ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.