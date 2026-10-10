ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಡರ್ಬನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 149 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರಿಲ್ಲದ ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡರ್ಬನ್ (ಅ.10): ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 149 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ (In their 20s) ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಇಲ್ಲದ 'ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್' (Playing XI) ಪಡೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಡರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ (Nic Maddinson) ಅವರ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಡರ್ಬನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ 33 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ (Duck Out) ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬರು ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು (33 ಎಸೆತಗಳು) ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. 2016 ರ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 579 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ (ಟೆಸ್ಟ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ನಾಥನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ ಹಾಗೂ 19 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕೊನ್ಸ್ಟಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯು ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಆಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ
ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸೂಕ್ತ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಕೈಲ್ ವೆರೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಲ್ಡರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟಾದರು. ಮಾರ್ನಸ್ ಲಬುಶೇನ್ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ (6 ಬೌಂಡರಿ) ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಡರ್ಗೆ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (LBW) ಬಲೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಲಬುಶೇನ್ ಕಳೆದ 21 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 26.26 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ಯೂ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 124 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅನುಭವ ಒಂದೇ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಆಸೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.