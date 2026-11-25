ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹರಾಜಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಂಡರ್ -19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ 'ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್ ಹೀರೋ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
U19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026 ರ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಬಲಗೈ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಯೋವರ್ಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ KSCA T20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸೋನಿ ಬೇಕರ್ ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ECB) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027 ರ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಳಿದೆ. ಜೇ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಋತುವಿನ ಕೇವಲ 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.