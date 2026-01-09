ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಖವಾಜ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಶಾಂಪೇನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಸಿಡ್ನಿ: ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ವಿನೂತನವಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಶಾಂಪೇನ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 4-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ.
ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜ ಅವರನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಸಲು ಆಸೀಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಶಾಂಪೇನ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಖವಾಜ, ಮದ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಶಾಂಪೇನ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
2022ರ ಆ್ಯಶಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಖವಾಜ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂಪೇನ್ ಬೀಳದಂತೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ತಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾಂಪೇನ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಖವಾಜ ಅವರನ್ನು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಆಸೀಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಶಾಂಪೇನ್ ಹಾರಿಸುವಾಗ, ಖವಾಜ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರದೆ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ಖವಾಜ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಆಸೀಸ್ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಶಾಂಪೇನ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಖವಾಜ ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
88 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 6,229 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಖವಾಜ, ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 15ನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 39 ವರ್ಷದ ಖವಾಜ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ವಿದಾಯದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 17 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಖವಾಜ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಖವಾಜ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ನೀಡಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಆ್ಯಶಸ್ 5ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಆಸೀಸ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ
ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯ 5ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, 4-1ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ 5ನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 342 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಗೆಲ್ಲಲು 160 ರನ್ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಆಸೀಸ್, 121 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ತಂಡವನ್ನು ಜಯದ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆಸೀಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 161 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್ 2025-27ರ ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.