ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ 2017ರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕು ಕಹಿ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ತಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರಬರುವಾಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. 'ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮರಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀಯಾ' ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಕೊಹ್ಲಿ?
"ಆ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕರಾದರು. ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. 'ನೀನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀಯ' ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಾಯದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಭಾರತ ಪರ 22 ಟೆಸ್ಟ್, 36 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 76, 64 ಹಾಗೂ 16 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ 2016ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 190 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಜಯಿಸುವಲ್ಲೂ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.
ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರಾ 10 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಜಾರ್ಜರ್ಸ್, ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಅವರು 22 ಟೆಸ್ಟ್, 36 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್, ಚಾಮಿಂಡಾ ವಾಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.