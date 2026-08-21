ಆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 12,472 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 15 ವಿವಿಧ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ (12,472 ರನ್) ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಕ್, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಕ್, 15 ವಿಭಿನ್ನ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಯು ಕುಕ್ ಅವರ ಅಚಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಗದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಎದುರಾದ ಸವಾಲು!
ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ 2010-11ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಗೆಲುವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಪಾಲುದಾರನ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋದರು.
ಕುಕ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ 15 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ!
ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಯುವ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತಾದರೂ ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಲಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ ಜೊತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ 15 ಆಟಗಾರರೆಂದರೆ:
ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು; ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಸ್, ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್, ಇಯಾನ್ ಬೆಲ್, ಜೊನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್, ನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಟನ್, ಜೋ ರೂಟ್.
ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು; ಸ್ಯಾಮ್ ರಾಬ್ಸನ್, ಆಡಮ್ ಲಿಥ್, ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್.
ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದ ಜೋಡಿಗಳು; ಹಸೀಬ್ ಹಮೀದ್, ಕೀಟನ್ ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಮನ್.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಜೋ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಕ್ ಜೊತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ, ಪಾಲುದಾರರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕುಕ್ ಅವರ ಗಮನ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 161 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಅವರು 33 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಕುಕ್ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. 15 ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆಯೂ 12,472 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.