ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಟಿ20 ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.17): ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನೂತನ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (Abhishek Sharma) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ (Fastest T20I Century by an Indian) ಬಾರಿಸಿದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (Arun Jaitley Stadium) ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರ ವೇಗದ ಟಿ20 ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ, ಆನಂತರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಳೆ!
ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟವಾಡಿದರು. ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ (Fazalhaq Farooqi) ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು.
ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ರಿದಮ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಝೈ (Azmatullah Omarzai) ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎತ್ತಿದರು. ಆ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಪರ್ ಕವರ್ ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ ಅವರ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ದಂಡಿಸಿದರು. ಫಾರೂಕಿ ಎಸೆದ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಬೌಲ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವರು, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದರು.
14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ, ನಬಿ-ಮುಜೀಬ್ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ ಶರ್ಮಾ!
ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ (Mohammad Nabi) ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡೆಸಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಹಾರ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಬಿ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ (Fifty) ಪೂರೈಸಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಾಪ, ಏಳನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ (Mujeeb Ur Rahman) ವಿರುದ್ಧವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಮುಜೀಬ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು.
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (Rashid Khan) ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಶೀದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಕೊನೆಗೆ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದರು.
108 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೆ 108 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಹೊರಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಝ್ (Rahmanullah Gurbaz) ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಾಟೌಟ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡ ರಿವ್ಯೂ (Review) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧೃಡಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ಒಟ್ಟು 108 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್, ದೆಹಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.