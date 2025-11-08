ಪಾರ್ಸಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ನನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದ ಝರೀನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ (Zareen Khan) ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 81 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಂದೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಝರೀನ್ ಖಾನ್ ಮಗ ಝಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ( Zayed Khan) ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅವರ ಮಗಳು, ಫರಾಹ್ ಖಾನ್ ಅಲಿ (Farah Khan Ali), ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಸಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಝರೀನ್ ಕಟ್ರಾಕ್ ಅವರು ನಟಿಯಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾರ್ಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗ ಝಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ, ಪಾರ್ಸಿ ಬದಲು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು? ಪುತ್ರ ಝಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ!
ಜರೀನ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪುತ್ರ ಝಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿದರು. ಪಂಡಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಝಾಯೆದ್ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಜರೀನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು. ಜರೀನ್ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ 'ದಹ-ಸಂಸ್ಕಾರ' (ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ) ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೂವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಜರೀನ್ ಕಟ್ರಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜರೀನ್ ಅವರು 'ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್' (ಪಾರ್ಸಿ) ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಆಧುನಿಕ ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಶೂ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಜರೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು 'ದೊಖ್ಮೆನಶಿನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು 'ಟವರ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್' ಅಥವಾ 'ದಖ್ಮಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ, ತೆರೆದ ಆಕಾಶದ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಣಹದ್ದುಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗೆಗಳಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವು ಪರ್ಯಾಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನರು ಈಗ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಂಬೈನ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜರೀನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಜರೀನ್-ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಜರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಜರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆರಾಮ ಎನಿಸಿತು. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆ ಸುಂದರ ಕಣ್ಣುಗಳು... ಅವರಿಗೆ ರಸಭರಿತ ತುಟಿಗಳಿದ್ದವು... ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನಮೋಹಕ ನಗು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೇಹವಿತ್ತು. ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದವರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ಜರೀನ್ ಕಟ್ರಾಕ್ 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 'ತೇರೆ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ' ಮತ್ತು 'ಏಕ್ ಫೂಲ್ ದೋ ಮಾಲಿ' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕಾರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಜರೀನ್ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 81 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಂದೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಜರೀನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ - ಸುಸಾನ್ ಖಾನ್, ಝಾಯೆದ್ ಖಾನ್, ಫರಾಹ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ಖಾನ್. ಸುಸಾನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸಹ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್, ಕಾಜೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಜರೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.