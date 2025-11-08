ಜರೀನ್ ಕಟ್ರಾಕ್ (ಖಾನ್) ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 'ತೇರೆ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ' ಮತ್ತು 'ಏಕ್ ಫೂಲ್ ದೋ ಮಾಲಿ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರೀನ್ ಖಾನ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪಾರ್ಸಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ - ಜರೀನ್ ಖಾನ್ (Zarine Khan). ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು, ಫರಾಹ್ ಖಾನ್ ಅಲಿ (Farah Khan Ali), ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫರಾಹ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೀವನ ತತ್ವವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಕ್ಷಮಿಸು ಮತ್ತು ಮರೆತುಬಿಡು" ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಫರಾಹ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಸಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ಮುಸ್ಲಿಂರಂತೆ ಮದುವೆ
ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ಫರಾಹ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪಾರ್ಸಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ಮುಸ್ಲಿಂರಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗದೆ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಬಂಧವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಫರಾಹ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಫರಾಹ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜರೀನ್ ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫರಾಹ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಮಮ್ಮಾ" ಎಂದು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರಾಂತ ಮಾಡೆಲ್
ಜರೀನ್ ಕಟ್ರಾಕ್ (ಖಾನ್) ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 'ತೇರೆ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ' ಮತ್ತು 'ಏಕ್ ಫೂಲ್ ದೋ ಮಾಲಿ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಜರೀನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನ ಪಯಣವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ನಿಜವಾದ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.
