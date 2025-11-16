"ನಾನು ನನ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸದ್ದು, ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಒಂಟೆಗಾಡಿ ಬಂತು, ಅದು ರಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ರಾಡ್‌ಗಳು ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿದ್ದವು…

ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ (Vivek Oberoi) ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಮಸ್ತಿ 4' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ಶಿವದಾಸನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ, ವಿವೇಕ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2002ರ ಅವರ 'ರೋಡ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಅವರ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು!

ಮ್ಯಾಷಬಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಕಂಪನಿ' ನಟ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್‌ನಿಂದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, "ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ರೋಡ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾವು ಬಿಕಾನೇರ್‌ನಿಂದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು, ಚಾಲನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ. ನಾನು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ; 'ಇದು ರಾತ್ರಿ, ಗೋಚರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ' ಎಂದು. ನಾನು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ."

ಒಂಟೆಗಾಡಿಯ ರಾಡ್‌ಗಳಿಂದ ವಿವೇಕ್ ಕಾರು ಜಖಂ: ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಪಾರು!

ವಿವೇಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ, ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿತು. ವಿವೇಕ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, "ನಾನು ನನ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸದ್ದು, ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಒಂಟೆಗಾಡಿ ಬಂತು, ಅದು ರಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ರಾಡ್‌ಗಳು ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೀಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಆ ರಾಡ್‌ಗಳು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಡ್‌ಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಸತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ."

ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲಕನಿಂದ ಕಾರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್!

'ಸಾಥಿಯಾ' ನಟ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲಕನಿಂದ ತಾವೇ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನಂತರ, ನಾನು ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಶ್‌ರೂಮ್ ಬಳಸಲು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇಳಿದು ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು, ಕೀಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟೆ."

'ಮಸ್ತಿ 4' ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನ ಮರುಪ್ರವೇಶ!

ವಿವೇಕ್ ಈಗ 'ಮಸ್ತಿ 4' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2004ರಲ್ಲಿ 'ಮಸ್ತಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಮಸ್ತಿ' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತಿ' (2013) ಮತ್ತು 'ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತಿ' (2016) ಅನುಸರಿಸಿದವು.

'ಮಸ್ತಿ 4' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವಿನೋದ, ನಗು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.