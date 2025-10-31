ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ; 'ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಂಪನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ...'
ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ (Vivek Oberoi) ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾಥಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ನಟ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿತು, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ:
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವೇಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು, "ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಕಂಪನಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವುದು, ತಮಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ತಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಾಠಗಳು:
ಪಿಜಿಎಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬೆರಾಯ್, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಪ್ರೀತಿ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳತ್ತ ಸಾಗುವುದರ ಬದಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿವೇಕ್ ಅವರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಹಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೌದ್ಧ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಳನೋಟಗಳು:
ಅದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತರು. ಅವರು ದೇವರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಅಸುರರು (ಡೆಮಿ ಗಾಡ್ಸ್), ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಅಸುರರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ - ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರುವವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೌದ್ಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಜ-ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೌದ್ಧ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸುರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ವಿವೇಕ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.