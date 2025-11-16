'ಅವಳು ಆಟವಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಧ್ಯಾ ಅಪ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್.
ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್: ತಾರಾ ಮಗಳಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಬೆಳೆದ ಕಥೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್, ತಾರೆಯರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ (Abhishek Bachchan) ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwarya Rai Bachchan) ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ (Aradhya Bachchan) ಇಂದು ತಮ್ಮ 14ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಆರಾಧ್ಯ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನೀಡಲು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ETimes ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜನಮನದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. "ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಅವಳನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ, ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನಾನು ನನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆರಾಧ್ಯಳ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಯ!
ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಅವಳು ಆಟವಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ (ನಗುತ್ತಾರೆ)" ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ
ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಕಾಲಿದಾರ್ ಲಾಪತಾ' ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 'ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಶೂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 2025ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (IFFM) ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಅರ್ಜುನ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ತಾರಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.