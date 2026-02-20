"ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಮುಖಚಹರೆಗಾಗಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ಜನರು ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುದ್ಧ ಇರಲಿ, ‘ನಾಗಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್’ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ ವೀರ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ದೃಢ’ ನಿಲುವು! ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಗುಡುಗಿದ ನಟ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಅಕ್ಕಿ’ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದ ‘ಹೀರೋ’ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (Akshay Kumar) ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ (North East India) ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ‘ವೀಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (Wheel of Fortune India) ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ.
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕಿನ್: ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಿದ ಕಥೆ!
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ‘ಕಿನ್’ (Kin) ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದರು. ಕಿನ್ ಮಣಿಪುರದವರು. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಕಿನ್, ತಾವು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ‘ಚೈನೀಸ್’, ‘ಚಿಂಕಿ’, ‘ಮೋಮೋ’ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ:
ಕಿನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಇಂದು ಕಿನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಜನರು ನಮ್ಮವರೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯನೋ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರೋ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರೋ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯರು," ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಜನರ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. "ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಮುಖಚಹರೆಗಾಗಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ಜನರು ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುದ್ಧ ಇರಲಿ, ‘ನಾಗಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್’ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ ವೀರ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು," ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಹಾಪೂರ!
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ರಿಯಲ್ ಖಿಲಾಡಿ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.